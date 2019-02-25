Клуб из Саудовской Аравии уволил Билича спустя пять месяцев

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» принял решение уволить хорватского специалиста Славена Билича с поста главного тренера. Как сообщает пресс-служба клуба, после ухода 50-летнего хорвата командой будет руководить чилиец Хосе Луис Сьерра.



Билич возглавил «Аль-Иттихад» в конце сентября 2018 года. Под его руководством клуб не улучшил своё турнирное положение — после 21 тура команда идёт на предпоследнем месте с 15 очками.

Билич возглавлял «Локомотив» с 2012 по 2013 год. Клуб расторг с ним контракт и должен был выплатить неустойку. Также он тренировал турецкий «Бешикташ», с которым дважды выигрывал бронзовые медали национального чемпионата. До этого последним местом работы Билича был «Вест Хэм Юнайтед», откуда он был уволен в ноябре 2017 года.