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Гуллит: капитан «Челси» должен был подойти к Кепе и сказать «уходи»

Гуллит: капитан «Челси» должен был подойти к Кепе и сказать «уходи»
Футбол / Англия

Бывший футболист Руд Гуллит прокомментировал инцидент с голкипером Кепой Аррисабалаги в концовке финального матча Кубка лиги с «Манчестер Сити».

В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма, голкипер «Челси» отказался уступить своё место другому голкиперу «Челси» Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре он вернулся. Кубок в итоге достался «Манчестер Сити», победившему по пенальти.

«Капитан должен был подойти к Кепе и сказать: „Уходи“. Я думаю, что Сарри хотел заменить его, потому что желал выпустить вратаря, который знает игроков „Манчестер Сити“. А вратарь чувствовал, что его хотели заменить из-за травмы. Поэтому он говорил: «Нет, нет, я в порядке». Он отказался уходить, и я думаю, что это подрывает авторитет тренера», — цитирует Гуллита BBC.

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