Моуринью: Кепа хотел показать характер, но поставил Сарри в шаткое положение

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о недопонимании между вратарём «Челси» Кепой Аррисабалагой и наставником команды Маурицио Сарри во время финального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти).



«Мне повезло, что такое никогда не происходило со мной. Но я могу понять и Кепу, и Сарри. С одной стороны, есть вратарь, который хочет показать характер и готов помочь команде в такой важной части игры, как серия пенальти. Это хорошо.



Но с другой стороны, такое поведение футболиста оставляет тренера и его штаб в шатком положении. Даже Кабальеро, собиравшийся войти в игру, в итоге оказался в путанице, которая никак не должна была его касаться. Меня расстроила эта ситуация», — цитирует Моуринью A Bola со ссылкой на DAZN.

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