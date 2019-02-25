«Интер» намерен снизить сумму отступных в контракте Икарди

Миланский «Интер» в ближайшее время возобновит переговоры с нападающим Мауро Икарди о продлении контракта.



Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Repubblica, генеральный директор итальянского клуба Джузеппе Маротта намерен снизить сумму отступных в новом соглашении аргентинского футболиста до € 80 млн. Ожидается, что контракт будет рассчитан на четыре сезона.



В нынешнем контракте Икарди, рассчитанном до лета 2021 года, прописана опция выкупа за € 110 млн, активная лишь для иностранных клубов в течение одного месяца летом.



Напомним, «Интер» и сторона Икарди уже долгое время не могут достичь соглашения о новом контракте. В настоящий момент годовой оклад форварда составляет € 4,5 млн. Ранее сообщалось, что футболист хочет получать около € 7,5 млн без учёта бонусов.

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