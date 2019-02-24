Икарди может понадобиться операция в связи с болями в колене

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди продолжает испытывать боли в колене. 26-летнему аргентинцу может понадобиться операция, которая оставит его без футбола до конца нынешнего сезона, сообщает Corriere dello Sport.

Колено беспокоит Икарди уже несколько месяцев. Ранее форвард играл на обезболивающих уколах, но после того как «Интер» лишил его капитанской повязки, он принял решение полностью вылечить травму.

Новое обследование запланировано на 7 марта. До этого времени Мауро будет заниматься восстановительным процессом.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Икарди забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах (18 — в стартовом составе). Соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.