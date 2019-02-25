Пресс-служба «ВТБ Арена Парк» показала состояние газона на новом стадионе

Пресс-служба «ВТБ Арена Парк» продемонстрировала состояние газона на новом стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, на котором 10 марта планируется проведение встречи 19-го тура Премьер-лиги между бело-голубыми и «Спартаком».



«Газон стадиона „Динамо“ прямо сейчас. С каждым днем всё зеленее. А к 10 марта будет ещё красивее!» — говорится в сообщении пресс-службы в «Инстаграме».



Ранее президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что 25 февраля будет первая комиссия, которая проинспектирует стадион «Динамо».



На данный момент стадион по-прежнему не получил сертификата Российского футбольного союза, который даёт право проводить матчи Премьер-Лиги.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» «ВТБ Арена Парк».