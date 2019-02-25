Клопп: давление — это плюс, но играть не мне. Я просто сижу и говорю глупости

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о гонке за чемпионский титул АПЛ с «Манчестер Сити».



«Конечно, давление есть. На самом деле, с моей точки зрения, это положительное давление, которое является плюсом. Но играю не я. Я просто сижу здесь и говорю всякие глупости, так что мне легко. Нам нужно учиться играть в такой ситуации. Единственный способ, который может помочь, — играть со страстью. Сердце и душа „Ливерпуля“ — это страсть.



Я понимаю, что в последних матчах у нас слишком много ничьих. Но тем не менее мы находимся там, где находимся, так будем продолжать работу. Люди могут сказать: „У “Манчестер Сити» дела идут лучше", но мы не сравниваем себя с ними. Мы должны сосредоточиться на себе», — приводит слова Клоппа ITV.

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