Клопп — Сульшеру: чёрт возьми, какой паршивый матч!

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен качеством игры в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 0:0, «Ливерпуль» за весь матч нанёс всего один удар в створ ворот. После матча Клопп подошёл к визави Уле-Гуннару Сульшеру и поделился с ним мнением об игре.

«Чёрт возьми, какой паршивый матч!» — сказал Клопп после финального свистка, обращаясь к Сульшеру.

Ещё в первом тайме тренерам команд из-за травм пришлось провести четыре замены. В составе «Ливерпуля» травмировался Роберто Фирмино, в составе «МЮ» — Андер Эррера, Хуан Мата и Джесси Лингард.

После матча «Ливерпуль», набрав 66 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (52) остался на пятом месте.