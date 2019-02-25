УЕФА рассмотрит поведение Симеоне в матче с «Ювентусом»

УЕФА открыл дисциплинарное производство по поводу поведения главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Симеоне обвиняется в неприемлемом поведении, и ему грозит наказание. Напомним, аргентинский специалист после гола схватился за брюки в области паха.

Через несколько дней после матча Симеоне принёс извинения «Ювентусу» и всем болельщикам, кого мог оскорбить его жест. По словам тренера, он адресовал его фанатам мадридского клуба, а также думал о футболистах своей команды в тот момент.

Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине на стадионе «Альянц».