Симеоне: жест нельзя назвать хорошим, но я показал фанатам, что у нас есть яйца

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Ювентусом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал о своём жесте, которым отпраздновал выигрыш.

«Этот жест я делал и во время карьеры игрока после матча «Лацио» — «Болонья». Сделал это снова, чтобы показать нашим фанатам, что у нас есть яйца. Это не был жест в адрес соперника, с помощью него я обращался к нашим фанатам. Признаю, что жест нельзя назвать хорошим, но чувствовал, что должен был это сделать. Был очень трудный матч. Я должен был показать то, что чувствую. Могу только извиниться, если кого-то обидел. Это было от чистого сердца», — цитирует Симеоне Goal со ссылкой на Sky Sport Italia.

Симеоне отпраздновал победу над «Ювентусом» этим жестом Он так делает часто.

Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине.