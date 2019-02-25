Омбудсмен Москвы просит допустить к Кокорину врачей «Зенита»

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась с просьбой к руководству управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве о допуске врачей «Зенита» к нападающему команды Александру Кокорину, который в данный момент содержится в СИЗО «Бутырка».

«Мы сегодня направили обращение, для каких-то результатов должно пройти несколько дней — должна состояться комиссия, после которой у меня будут итоги», — приводит слова Потяевой «РИА Новости».

Ранее адвокаты Кокорина неоднократно заявляли, что форвард может стать инвалидом из-за отсутствия лечения ранее прооперированного колена.

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий находятся в СИЗО в связи с обвинением в избиении нескольких человек в Москве.