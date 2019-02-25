Адвокат Мамаева: будет больше 10 заседаний, всё затянется на несколько месяцев

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, отметил, что рассмотрение дела футболиста может растянуться на несколько месяцев.



«Сейчас в деле есть 16 томов, по 250 страниц каждый. Там масса дублирующих друг друга следственных действий, большое количество свидетелей, а их больше пятидесяти, которые могут иметь малое отношение к делу. Уверен, нас ждёт более десяти судебных заседаний, когда дело будут рассматривать по существу. Всё может растянуться на несколько месяцев», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин находятся под арестом с 11 октября 2018 года за участие в двух драках в Москве тремя днями ранее. Под стражей пребывают и другие фигуранты дела – брат форварда Кирилл и друг Александр Протасовицкий. 6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест молодым людям до 8 апреля.

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