Федун: нравится, как Кононов строит игру «Спартака», но ему нужно время

Президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от второй части сезона, а также высказался по поводу работы главного тренера команды Олега Кононова.



«Подготовительный период не считается. Уже 3 марта у нас игра с «Краснодаром» — там всё и увидим. В этот день поймем, готов ли «Спартак» бороться за высокие места в нынешнем сезоне. Чемпионат возобновится для нас сразу двумя значимыми матчами: после «Краснодара» 10 марта нам играть с «Динамо». А потом ещё предстоят встречи с «Зенитом» и ЦСКА. Так что уже в марте всё будет ясно.



Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца. Мне нравится, как он взаимодействует с командой, как он строит игру. Но ему нужно время — чудес не бывает», — приводит слова Федуна «Известия».



Напомним, соглашение Кононова со «Спартаком» рассчитано до лета 2020 года.

Аленичев: надеюсь, «Спартак» покажет весной в РПЛ такой же футбол, как в Катаре