Решающий гол в концовке — в видеообзоре матча «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»

В матче 23-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своём поле принимал «Хоффенхайм». Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого гола стал нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич, отправивший мяч в ворота «РБ Лейпцига» на 22-й минуте. Ответный мяч под занавес матча на свой счёт записал защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан.

Видеообзор матча «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» доступен на «Чемпионате».



«Хоффенхайм» набрал 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» (42) располагается на четвёртой строчке. Лидером соревнования на данный момент является дортмундская «Боруссия», набравшая 54 очка в 23 матчах.