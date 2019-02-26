Ребров: при Сталине всё было под контролем, но с убийствами невозможно смириться

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал об отношении к бывшему главе СССР Иосифу Сталину.



«Окончательного мнения о Сталине у меня так и не сложилось. С одной стороны, в стране всё было под контролем, существовал средний класс, не очень богатый, но обычно население было обеспечено, правильно воспитано, счастливо. С другой стороны, не понимаю, как можно было столько людей расстрелять. Я этого не приму никогда. Наверное, поэтому Сталин вызывает у меня меня больше негативных эмоций. С убийствами невозможно смириться.



Пожилые люди любят Сталина? Логично – многие из них застали Советские времена. Им, наверное, жилось лучше, чем сейчас. Во-первых – молодость, во вторых, наверное – спокойствие и стабильность. Но опять же – убийства. Сталин с кем к власти пришёл – почти всех положил. И ладно бы только их – это политика, своя игра. Но сколько пострадало невиновных людей. Недавно я почитал Евгению Гинзбург, которая осталась жива, хоть 20 лет ходила по этапу. А сколько людей не вытянули этих лишений?! Как подумаю об этом – ужас берёт», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.



Полное интервью с Ребровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

