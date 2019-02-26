Божович: за 11 лет в России я изменился в лучшую сторону

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович ответил на вопрос, изменился ли он как человек, проработав в России уже 11 лет в различных командах.

«Наверняка изменился чуть-чуть, думаю, в лучшую сторону. Заряжает ли меня поддержка трибун? Меня как тренера, наверное, нет. Потому что я больше смотрю на игроков, а для игроков это очень хорошая мотивация.

Как я мотивирую футболистов? Зависит от ситуации. Перед игрой могу что-то подсказать. Если честно, то игроки — профессионалы. Они зарабатывают деньги, как и я. Поэтому перед матчем какие-то слова не нужны. Они должны выходить на поле и выкладываться там на все сто процентов, а там что будет, то будет», — сказал Божович в эфире YouTube-канала «DerbyTV».