Ребров: Глушаков говорил с тренерами «Спартака» от лица коллектива и рисковал

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о капитанских обязанностях полузащитника Дениса Глушакова.



«Я – человек более спокойный. При Аленичеве, например, Серёга Песьяков начал считаться основным, это все понимали и проголосовали за Глушака. Я помогал как вице-капитан. И раз мы стали чемпионами – значит, решение было принято правильно. Если что-то нужно было, мог договориться в команде, а с тренерами дела обсуждал уже Денис, у него это лучше получалось.



Претензии он высказывал от коллектива, конечно. Он всегда ходил с посыла команды, брал на себя ответственность, рисковал, потому что должен был это делать. И, если говорить жестоко, в ином случае команда отдала бы его на растерзание болельщикам и не стала бы сопротивляться», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.



«В России можно всю жизнь горбатиться, а остаться ни с чем» Артём Ребров: о «Спартаке», политике и жизни.