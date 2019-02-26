Ребров: пусть Селихов и Максименко знают — я буду готов занять их место

Вратарь «Спартака» Артём Ребров выразил готовность продолжить обеспечивать конкуренцию голкиперам команды Александру Максименко и Александру Селихову.



«Почему я ещё в «Спартаке»? Честно, сам не думал, что задержусь на такой срок. Пришёл в «Спартак» третьим вратарём и с мыслями сыграть хотя бы одну игру. Но сыграл одну – захотелось 10, сыграл 10 – появилось желание и на 50, и на 100.



Может, кто-то считает, что мы тут всю жизнь сидим и обязательно будем в составе. Но наш футбольный век закончится, я прекрасно понимаю ситуацию. Завтра будут играть Селихов или Максименко, а я им максимально буду помогать. Но при этом продолжу пахать как папа Карло. И пусть знают: если они расслабятся, осекутся, то я опять буду готов занять их место. В этом смысле я им конкурент-помощник, а не как пишут: «Ребров, уберите его, чтобы он не мешал команде».



Что чувствую, когда про это читаю? Да ничего уже. Сейчас главное – восстановиться. Ещё полгода действует мой контракт. Если буду нужен команде, с огромным удовольствием останусь. Я всё ещё хочу быть полезным и чувствую себя молодым и готовым играть», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

«В России можно всю жизнь горбатиться, а остаться ни с чем» Артём Ребров: о «Спартаке», политике и жизни.