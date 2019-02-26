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Зырянов: в молодёжку «Зенита» из академии приходят с духом победителей

Зырянов: в молодёжку «Зенита» из академии приходят с духом победителей
Футбол / РПЛ

Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов рассказал, какую задачу он ставит перед своей командой на вторую часть сезона.

«Каждый тренер, футболист, спортсмен всегда ставит перед собой самые высокие цели и хочет побеждать. Но мы не забываем о своей главной задаче — развивать игроков. Я с ребятами разговаривал, они все заряжены и хотят выиграть медали. Мне это очень нравится, это говорит о том, что парни с характером и из академии они пришли уже закалёнными и с духом победителей. Нам же надо только придать им импульса, чтобы они продолжали в том же духе. Так что я им ставлю задачу развиваться, а уже сами игроки хотят побеждать в каждом матче и выигрывать медали», — цитирует Зырянова пресс-служба клуба.

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