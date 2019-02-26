19-летний нападающий «Зенита-2» Тарасов перешёл на правах аренды в «ХИК»

Нападающий «Зенита-2» Иван Тарасов продолжит карьеру в финском клубе «ХИК». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В январе 19-летний футболист побывал в расположении финского клуба и оставил приятное впечатление, забив в товарищеских матчах два гола. Тарасов арендован у питерского клуба с опцией продления по схеме «1+1».

В нынешнем сезоне Тарасов принял участие в 13 матчах Футбольной национальной лиги и не отметился результативными действиями.

Отметим, что в составе финского клуба выступает голкипер Максим Рудаков, права на которого также принадлежат «Зениту». В минувшем сезоне 22-летний голкипер провёл 27 матчей, из них 17 — на ноль. По итогам чемпионата «ХИК» стал обладателем золотых медалей.