19-летний нападающий «Зенита-2» Тарасов перешёл на правах аренды в «ХИК»

Нападающий «Зенита-2» Иван Тарасов продолжит карьеру в финском клубе «ХИК». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
В январе 19-летний футболист побывал в расположении финского клуба и оставил приятное впечатление, забив в товарищеских матчах два гола. Тарасов арендован у питерского клуба с опцией продления по схеме «1+1».
В нынешнем сезоне Тарасов принял участие в 13 матчах Футбольной национальной лиги и не отметился результативными действиями.
Отметим, что в составе финского клуба выступает голкипер Максим Рудаков, права на которого также принадлежат «Зениту». В минувшем сезоне 22-летний голкипер провёл 27 матчей, из них 17 — на ноль. По итогам чемпионата «ХИК» стал обладателем золотых медалей.
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