Ольга Дементьева станет заместителем спортивного директора «Монако»

Новым заместителем спортивного директора «Монако» станет Ольга Дементьева, сообщает L'Equipe. Ранее Дементьева занимала пост административного директора в клубе.



По информации источника, Дементьева является близким советником владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева и в будущем будет выполнять функции, которые ранее выполнял Николас Холвек. При этом Дементьева не будет заниматься спортивными вопросами, а продолжит следить за административной сферой функционирования клуба и будет отвечать за правильное составление контрактов с игроками.



Напомним, ранее с поста вице-президента «Монако» был уволен Вадим Васильев. Его место в структуре клуба занял Олег Петров.



«Монако» набрал 25 очков в 26 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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