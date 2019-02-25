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Головин — в топ-4 лучших игроков матча «Монако» — «Лион» по версии L'Equipe

Головин — в топ-4 лучших игроков матча «Монако» — «Лион» по версии L'Equipe
Футбол / Франция

Французское издание L’Equipe оценило выступление российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 26-го тура Лиги 1 с «Лионом» (2:0), который состоялся накануне, 24 февраля, на стадионе «Луи II».

Издание оценило игру всех участников встречи по 10-балльной системе. Головин вошёл в число четырёх лучших футболистов матча, получив оценку 7. Аналогично были оценены ещё три игрока монегасков – вратарь Даниэль Субашич, полузащитник Маркуш Лопеш и нападающий Желсон Мартинш.

Головин – в четвёрке лучших игроков матча «Монако – «Лион» по версии L'Equipe
Головин – в четвёрке лучших игроков матча «Монако – «Лион» по версии L'Equipe
Фото: L'Equipe

Напомним, «Монако» благодаря победе в матче с «Лионом» поднялся на 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 25 очков. От зоны вылета команду отделяют пять очков. В следующем туре монегаскам предстоит на выезде сыграть с «Анже». Матч состоится 2 марта.

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