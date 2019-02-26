Нил Леннон возглавил «Селтик»

Нил Леннон стал новым главным тренером «Селтика», сообщается на официальном сайте шотландского клуба. Контракт специалиста с «Селтиком» рассчитан до конца текущего сезона.



Напомним, Леннон сменил на этом посту североирландского специалиста Брендана Роджерса, который сегодня, 26 февраля, возглавил «Лестер Сити». В тренерский штаб Леннона войдут также Джон Кеннеди и Дэмьен Дафф.

Последним местом работы 47-летнего специалиста был шотландский клуб «Хиберниан». Леннон выступал в составе «Селтика» с 2000 по 2007 год и пять раз становился чемпионом страны с клубом. Также Леннон руководил второй командой «Селтика» с 2009 по 2010 год, после чего до 2014 года возглавлял основную команду шотландского клуба.