Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело Рамоса 28 февраля

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса 28 февраля, сообщается на официальном сайте организации. Напомним, Рамос подозревается в намеренном получении жёлтой карточки в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» (2:1).



Поводом для расследования стали слова Рамоса, который во время интервью признался, что намеренно получил жёлтую карточку, чтобы отбыть одноматчевую дисквалификацию на ранних стадиях турнира. На 89-й минуте он сбил Каспера Дольберга и пропустил ответную встречу. Позже Рамос опроверг собственные слова.



В 2010 и 2013 годах Рамос уже получал намеренные жёлтые карточки, позволявшие пропустить следующий матч, не имеющий турнирного значения.

Рамос признал, что намеренно получил жёлтую карточку, затем опроверг свои слова