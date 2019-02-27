Сарри: наверное, «Челси» устал психологически

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри оценил игру команды в последних матчах, а также выразил уверенность, что синие смогут обрести стабильность, если начнут лучше играть в обороне.



«Вначале у нас было больше энтузиазма, и у нас получалось компенсировать ошибки. Потом какое-то время мы играли без энтузиазма. Наверное, мы устали психологически. Конечно, мы сейчас лучше играем в обороне – если не перестаём обороняться.



После первого гола от «Манчестер Сити» мы перестали обороняться. Сейчас мы прогрессируем, особенно в обороне в последних двух матчах. Если мы сможем хорошо играть в защите, мы сможем обрести стабильность», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».



Сегодня, 27 февраля, «Челси» предстоит на своём поле сыграть с «Тоттенхэм Хотспур» в 28-м туре английской Премьер-лиги. Начало встречи – в 23:00 мск.



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