«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прямая трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» будет принимать «Вест Хэм Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. В роли асистентов выступят Стюарт Бёрт и Константин Хатцидакис. Резервный арбитр — Кевин Френд.

После 27 сыгранных туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 очков. Действующие чемпионы Англии на одно очко отстают от лидирующего «Ливерпуля». «Вест Хэм» в 27 турах набрал 36 очков и расположился на 10-м месте. В случае ничьей или победы лондонцы могут подняться на девятое место.