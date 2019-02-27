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«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прямая трансляция матча начнётся в 23:00

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прямая трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Англия

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» будет принимать «Вест Хэм Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. В роли асистентов выступят Стюарт Бёрт и Константин Хатцидакис. Резервный арбитр — Кевин Френд.

После 27 сыгранных туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 очков. Действующие чемпионы Англии на одно очко отстают от лидирующего «Ливерпуля». «Вест Хэм» в 27 турах набрал 36 очков и расположился на 10-м месте. В случае ничьей или победы лондонцы могут подняться на девятое место.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
27 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
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