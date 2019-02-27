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«Челси» — «Тоттенхэм»: Кепа начнёт встречу со скамейки запасных

«Челси» — «Тоттенхэм»: Кепа начнёт встречу со скамейки запасных
Футбол / Англия

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча команд состоится сегодня, 27 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Педро, Игуаин, Азар.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Винкс, Сиссоко, Эриксен, Ламела, Сон, Кейн.

Напомним, голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага отказался замениться в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.), чем привёл в бешенство главного тренера лондонского клуба Маурицио Сарри.

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