Роджерс может получить € 230 млн на трансферы «Лестер Сити»

Новый главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс собирается сделать серьёзные изменения в составе команды. Как сообщает The Sun, ирландский специалист может получить от руководства клуба £ 200 млн (около € 234 млн) на трансферы на три ближайших года.



Отмечается, что главной целью «Лестера» считается нападающий «Борнмута» Каллум Уилсон, который оценивается примерно в £ 40 млн.

Соглашение 46-летнего специалиста с «Лестером» рассчитано до июня 2022 года. Роджерс приступит к работе с «Лестером» перед матчем 29-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом».

Напомним, 24 февраля «Лестер» объявил об увольнении Клода Пюэля, который возглавлял команду с октября 2017 года. Последним место работы Роджерса был «Селтик».