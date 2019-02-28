Ребров пропустит не менее трёх месяцев, Ещенко может сыграть в этом сезоне

Голкипер «Спартака» Артём Ребров и защитник Андрей Ещенко прошли плановый осмотр в римской клинике «Вилла Стюарт».



В январе вратарь красно-белых перенёс операцию на плечевом суставе. Хирург, который оперировал Реброва, провёл осмотр, по итогам которого был согласован план дальнейшей реабилитации: она займет не менее трёх месяцев. Голкиперу предстоит большая работа по восстановлению мышечной массы и объёма движений в плечевом суставе.



Ещенко в начале декабря прошлого года была проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава. Профессор римской клиники Пьер-Паоло Мариани остался доволен состоянием оперированного колена. Темпы восстановления игрока значительно опережают первоначальные прогнозы. Не исключено, что Ещенко вернётся на поле уже в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба «Спартака».