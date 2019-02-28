Радимов ответил, хотел бы он в будущем возглавить «Зенит»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил на вопрос, рассматривает ли он в будущем возможность возглавить первую команду.

«Нет, я живу настоящим. Сейчас я занимаюсь тем, что мне нравится. На данный момент для меня главное — передать ребятам тот футбольный и жизненный опыт, который у меня есть.

Мой любимый футболист? Томас Хесслер (сборная Германии), он чемпион мира и Европы. Вся моя комната была увешана его фотографиями. Так сложилось, что на Евро-96 в Англии мне удалось сыграть против него. Из отечественных футболистов это «Зенит» 1984 года, можно перечислить всех игроков: Давыдов, Бирюков, Баранник, Дмитриев, Клементьев...» — приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».