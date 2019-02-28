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«Химки»: «Динамо» не просило предоставить арену для матча со «Спартаком»

«Химки»: «Динамо» не просило предоставить арену для матча со «Спартаком»
Футбол / РПЛ

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию, согласно которой «Динамо» может занять домашнюю арену подмосковного клуба 10 марта для матча со «Спартаком».

«К нам не обращалось «Динамо» с просьбой сыграть на нашем стадионе. 10 марта мы играем с «Сибирью» на «Арене Химки» и планируем проводить свой матч там.

Что касается возможной просьбы «Динамо» о нашем переезде в этот день на стадион «Родина», там 100% нельзя играть. Эта арена не готова, там снег лежит», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Напомним, что комиссия Российской Премьер-Лиги признала неудовлетворительным состояние поля на домашней арене стадиона «Динамо», который реконструировался с 2008 по 2018 год.

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