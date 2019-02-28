«Химки»: «Динамо» не просило предоставить арену для матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию, согласно которой «Динамо» может занять домашнюю арену подмосковного клуба 10 марта для матча со «Спартаком».



«К нам не обращалось «Динамо» с просьбой сыграть на нашем стадионе. 10 марта мы играем с «Сибирью» на «Арене Химки» и планируем проводить свой матч там.



Что касается возможной просьбы «Динамо» о нашем переезде в этот день на стадион «Родина», там 100% нельзя играть. Эта арена не готова, там снег лежит», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Напомним, что комиссия Российской Премьер-Лиги признала неудовлетворительным состояние поля на домашней арене стадиона «Динамо», который реконструировался с 2008 по 2018 год.