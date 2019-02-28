Газон «ВТБ Арены» признан непригодным для проведения матча «Динамо» — «Спартак»

Матч 19-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» может быть перенесён с «ВТБ Арены» на другой стадион. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Комиссия Российской Премьер-Лиги признала неудовлетворительным состояние поля на домашней арене бело-голубых. Таким образом, встреча может состояться в «Лужниках» или на «Арене Химки». Напомним, что стадион «Динамо» реконструировался с 2008 по 2018 год.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 10 марта.

После 17 туров «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (20) занимает 12-е место в таблице.

В 18-м туре «Спартак» на своём поле сыграет с «Краснодаром», «Динамо» предстоит выездная игра с «Уфой». Оба матча пройдут 3 марта.