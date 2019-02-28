Родионов: у Джикии контракт со «Спартаком», информация о его уходе — вброс

Спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов опроверг появившуюся сегодня, 28 февраля, в некоторых СМИ информацию, согласно которой защитник красно-белых Георгий Джикия может покинуть клуб ближайшим летом. Ранее сообщалось, что футболист летом может оказаться в «Локомотиве».



«Георгий связан со «Спартаком» длительным контрактом. Откуда берутся слухи о его возможном переходе в другой клуб по окончании нынешнего чемпионата, нам неизвестно. Мы рассчитываем, что Джикия ещё долго будет приносить пользу красно-белым. А сейчас он вместе с командой продолжает готовиться к возобновлению второй части сезона. И не хотелось бы, чтобы кто-то подобного рода вбросами мешал этой подготовке», — цитирует Родионова официальный сайт столичной команды.