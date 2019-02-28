Болельщик «Ромы» получил 3,5 года тюрьмы за нападение на фаната «Ливерпуля»

Королевский суд Престона приговорил 30-летнего болельщика «Ромы» Симоне Мастрелли к 3,5 года тюремного заключения за нападение на фаната «Ливерпуля» Шона Кокса возле стадиона «Энфилд» в апреле 2018 года перед матчем плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Sky Sports.

В результате инцидента 53-летний Кокс, являющийся отцом троих детей, получил серьёзную травму головы. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Сейчас он проходит продолжительную и дорогостоящую реабилитацию. Чтобы покрыть расходы, был запущен сбор средств. В конце декабря 2018 года сообщалось, что семье удалось собрать € 1,1 млн.

«Ливерпуль» и «Рома» в сезоне-2017/18 встретились на стадии полуфиналов Лиги чемпионов. В первом матче, который состоялся в Англии, победу одержала команда Юргена Клоппа со счётом 5:2. Ответная игра, прошедшая в Риме, завершилась в пользу хозяев — 4:2.

Пострадавший от болельщиков «Ромы» фанат «Ливерпуля» начал самостоятельно есть