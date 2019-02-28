Зинченко – лучший игрок тура в АПЛ по количеству ТТД и передач по версии InStat

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал лучшим игроком 28-го тура английской Премьер-лиги по количеству технико-тактических действий (ТТД) и точных передач по версии InStat Index. В матче 28-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (1:0) украинский полузащитник сделал 120 передач, 110 из которых — точные. В общей сложности Зинченко выполнил 169 ТТД.

Второе место в этом рейтинге занял защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди (132 ТТД), третье – у полузащитника лондонского «Арсенала» Маттео Гюэндузи (129 ТТД.

При этом InStat Index назвал лучшим игроком 28-го тура форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, он помог мерсисайдцам разгромить «Уотфорд» (5:0).

«Ливерпуль», в 28 турах набрав 69 очков, возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Сити» (68) — на втором месте.