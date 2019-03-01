Рауль возглавит юношескую команду «Реала», Бенито уволен за критику основы

Альваро Бенито, тренер юношеской команды «Реала» (U-18), покинет свой пост, сообщает Marca. Это стало известно после того, как специалист, выступающий экспертом на радио и ТВ, раскритиковал игру основного состава во втором матче полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (0:3).

«Винисиус всех удивляет, он молодой, но вносит дисбаланс в игру команды. Проблема в том, что есть такие игроки, как Каземиро, который не наиграл и на минуту времени, как и Кроос», — отметил Бенито.

Должность Бенито займет Рауль Гонсалес Бланко – воспитанник клуба, выступавший за мадридцев в течение 16 лет. В составе «сливочных» он забил 228 голов в 520 играх и выиграл 16 трофеев. В их числе 6 чемпионатов Испании и 3 Лиги чемпионов.