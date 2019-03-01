Одемвингие: «Локомотив» должен реабилитироваться за неудачи в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие поделился ожиданиями от выступления «железнодорожников» во второй части сезона.

«Локомотив» неважно выступил в Лиге чемпионов осенью и должен реабилитироваться за эти неудачи перед болельщиками. Команде надо хорошо выступать во второй части сезона, чтобы вновь пробиться в самый престижный клубный турнир Европы и попробовать свои силы там ещё раз. Чтобы высоко подняться в турнирной таблице, необходимо побеждать в каждой из оставшихся игр сезона», — цитируют Одемвингие «Известия».

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» потерпел пять поражений, заняв последнее место в своей группе.

После 17 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. От лидирующего «Зенита» команда Юрия Сёмина отстаёт на шесть баллов.