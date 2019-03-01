«Кардифф Сити»: наше предложение об организации полёта Салы было отклонено

Руководство «Кардифф Сити» выступило с заявлением, в котором прокомментировало слова футбольного агента Вилли Маккэя, который заявил, что его вместе с сыном превратили в козлов отпущения в ситуации с гибелью аргентинского нападающего Эмилиано Салы.



28-летний форвард в январе перешёл из «Нанта» в «Кардифф», но погиб при крушении самолёта по пути в Уэльс. Маккэй, помогавший провести сделку, нанял частный самолёт для поездки футболиста. В то же время его сын, Марк Маккэй, занимался самой сделкой по трансферу аргентинца.



«Наш клуб занимался организацией коммерческого полёта Салы до тех пор, пока предложение не было отклонено в связи с определёнными договорённостями, повлиять на которые «Кардифф» никак не мог.



Клуб обеспокоен опубликованной информацией, из которой следует, что полёт был незаконным. Очевидно, что многие детали, касающиеся этой ужасной трагедии, ещё предстоит выяснить», — приводит текст заявления BBC.

Агент: меня решили превратить в козла отпущения в деле Салы