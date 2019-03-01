Агент: меня решили превратить в козла отпущения в деле Салы

Футбольный агент Вилли МакКэй заявил, что его вместе с сыном превратили в козлов отпущения в ситуации с гибелью аргентинского форварда Эмилиано Салы, который разбился в авиакатастрофе над Ла-Маншем. 28-летний нападающий должен был перейти из «Нанта» в «Кардифф Сити». Футболист погиб по пути в Уэльс. МакКэй, помогавший провести сделку, нанял частный самолёт для поездки футболиста. В то же время его сын, Марк МакКэй, занимался самой сделкой по трансферу аргентинца.

«Салу бросили, оставили его самостоятельно решать вопросы перелёта. Казалось, что в Кардиффе всем всё равно, никто ничем не занимался. Это удивительно, они заплатили за него € 17 млн, но затем оставили его одного в отеле, чтобы он сам заказывал себе билеты и занимался перелётом. На мой взгляд, представители «Кардиффа» повели себя неправильно.

Теперь все ищут козла отпущения. Они пытаются обвинить во всём меня и пилота, утверждая, что причиной катастрофы стала ошибка пилота.

Мы просто подобрали возможность перелёта для Эмилиано. Когда вы звоните в такси, не спрашиваете же о лицензии. Не думаю, что стоит искать виноватого, это трагическая случайность», — цитирует МакКэя Independent.ie.