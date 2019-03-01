Нападающий «Уфы» продолжит карьеру в «Левски»

Нападающий «Уфы» Еркебулан Сейдахмет продолжит карьеру в Болгарии. 19-летнего игрока сборной Казахстана взял в аренду «Левски». Срок арендного соглашения рассчитан до конца 2019 года. В текущем сезоне Сейдахмет провёл только один матч в чемпионате России.

«19-летний форвард родился 4 февраля 2000 года и считается одним из самых перспективных молодых игроков Казахстана. В 2017 году он играл за „Тараз“, а затем перешёл в „Уфу“, — говорится на официальном сайте „Левски“.

«Уфа» подписала контракт с казахстанским футболистом в феврале 2018 года. В 2017 году Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе. В 15 матчах казахстанской Премьер-лиги за «Тараз» он забил один гол и отдал одну результативную передачу.