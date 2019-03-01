Дзюба и президент «Зенита» Медведев устроили челлендж пенальтистов

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба устроил челлендж пенальтистов с новым президентом и генеральным директором клуба Александром Медведевым. Видео поединка опубликовано на официальном канале сине-бело-голубых в YouTube.



По условиям челленджа Медведев должен был исполнить 10 ударов с одиннадцатиметровой отметки, Дзюба – пять. Для победы главе «Зенита» было необходимо забить больше голов, чем его оппонент. Уверенную победу в поединке одержал Дзюба.

В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 5 голов, а также отметился 2 результативными передачами. Кроме этого на его счету 5 мячей и 1 голевая передача в 8 встречах Лиги Европы. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.