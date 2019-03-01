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«Райо Вальекано» — «Жирона». 1 марта. Смотреть оналайн
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22:50 Мск
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Кто станет чемпионом России?

Кто станет чемпионом России?
Футбол / РПЛ

Сегодня, 1 марта, стартует второй круг Российской Премьер-Лиги. Командам предстоит провести ещё 17 туров, после чего в мае определится чемпион.

В настоящий момент турнирную таблицу первенства возглавляет «Зенит», на счету которого 34 очка. Ниже располагаются «Краснодар» (33), ЦСКА (30), «Спартак» и «Локомотив» (оба – 28).

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

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