Сегодня, 1 марта, стартует второй круг Российской Премьер-Лиги. Командам предстоит провести ещё 17 туров, после чего в мае определится чемпион.



В настоящий момент турнирную таблицу первенства возглавляет «Зенит», на счету которого 34 очка. Ниже располагаются «Краснодар» (33), ЦСКА (30), «Спартак» и «Локомотив» (оба – 28).



«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона?



Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

