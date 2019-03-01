7 главных потерь клубов РПЛ этой зимой

Причина: переход в «ПСЖ»

Многим не приходит в голову грустить на тему ухода Паредеса. В России аргентинца как футболиста так и не поняли до конца. Где-то не добегает, в отборе играет вальяжно — «фу». Ответ на претензии прост — Лео купил «ПСЖ», отвалив более 40 млн евро. Во многом дело в его потенциале как организатора атак: не многие опорные полузащитники склонны к созиданию. Пока непонятно, был ли для «Зенита» реальной потерей его трансфер. Есть мнение, что клуб грамотно распорядился компенсацией и сможет полноценно его заменить. Увидим таблицу в мае, тогда и поймём.

Леандро Паредес Фото: Xavier Laine/Getty Images

Причина: травма крестообразной связи

На самом деле, была высокая вероятность, что Дзагоев покинет «армейцев» летом. Контракт заканчивался, а по условиям, которые предлагал ЦСКА, у Алана были вопросы. В итоге вместо перерождения в другом клубе мы увидели его очередную травму. Понятно, что клуб в такой ситуации своего не бросит, а самому футболисту придётся пойти на понижение зарплаты. С одной стороны тлен, с другой — что такое 28 лет? В таком возрасте можно вылечить почти любую травму, сменить позицию на поле, а потом ещё и поиграть во всех топ-клубах РПЛ. А потом завести хайповый «твиттер».

Алан Дзагоев Фото: pfc-cska.com

Причины: окончание карьеры; разрыв контракта

У «Рубина» тяжёлое похмелье: 40-градусные… простите, 40-миллионные вложения не прошли без следа. Мало того что клуб дисквалифицирован в еврокубках, казанцы банально не могут содержать тех немногих, кто до сих пор остаётся в команде. Тем более звёзд — по этой причине клуб покинули Кудряшов, Азмун и Джанаев. Последним, у кого не выдержали нервы, стал Сесар Навас. Испанец закончил карьеру и отправился домой. Ну а смысл продолжать? Вряд ли с такими проблемами получится ставить интересные цели, а Сесару уже 39. Остаётся только порадоваться, что в клубе остался Гранат, по нему до последнего бродили разные слухи.

Сесар Навас Фото: РИА Новости

Павел Мамаев; Александр Кокорин («Краснодар»; «Зенит»)

Причина: арест

Русская душа (широкая, ага) давно готова простить стритфайтеров с Большой Никитской. Не готово к тому же следствие: парней полгода мурыжат в «Бутырке», и пока всё выглядит беспросветно. Можно точно сказать, что в этом сезоне на поле мы их не увидим. Пусть даже отпустят в апреле, надо же ещё набрать форму, а в конце сезона для клубов наступит пора решающих матчей. У Кокорина вообще проблемы с коленом, плюс не стоит забывать о возможном наказании от РФС. Бойцов осуждаем, но как и большинство, ждём их освобождения из СИЗО — хватит уже. Может, и выйдут на поле в следующем сезоне.

Павел Мамаев и Александр Кокорин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Причина: травма

Неожиданно стал основным голкипером «Спартака» с первых же матчей Олега Кононова. Артём неплохо воспользовался игровым временем, но получил травму плеча и перенёс на нём операцию. Не ручаемся за медицину, но есть сведения, что Ребров уже не сыграет в этом сезоне. Пока вратарь вне игры, у него достаточно времени подумать о жизни. Или порассуждать о политике в резонансном интервью Дмитрию Егорову.