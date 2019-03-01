Вчера, 28 февраля, вечером на «Ростов Арене» футболисты «Ростова» встретились с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.



На встрече присутствовали президент клуба Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и игроки основного состава.



«Общение прошло в неформальной обстановке. За чашкой чая глава региона поблагодарил команду за выход в полуфинал Кубка России, пожелал удачи во второй части сезона и отметил высокую посещаемость домашних матчей «Ростова», — говорится на официальном сайте ростовского клуба.

Карпин и игроки «Ростова» провели встречу с губернатором Фото: ФК «Ростов»

«Ростов» вышел в полуфинал Кубка России, обыграв на своём поле «Краснодар» со счётом 1:0, так как в первом матче команды сыграли вничью со счётом 2:2. После 17 туров донской клуб занимает в таблице РПЛ седьмое место.