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Карпин и игроки «Ростова» провели встречу с губернатором

Карпин и игроки «Ростова» провели встречу с губернатором
Футбол / РПЛ

Вчера, 28 февраля, вечером на «Ростов Арене» футболисты «Ростова» встретились с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

На встрече присутствовали президент клуба Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и игроки основного состава.

«Общение прошло в неформальной обстановке. За чашкой чая глава региона поблагодарил команду за выход в полуфинал Кубка России, пожелал удачи во второй части сезона и отметил высокую посещаемость домашних матчей «Ростова», — говорится на официальном сайте ростовского клуба.

Карпин и игроки «Ростова» провели встречу с губернатором
Карпин и игроки «Ростова» провели встречу с губернатором
Фото: ФК «Ростов»

«Ростов» вышел в полуфинал Кубка России, обыграв на своём поле «Краснодар» со счётом 1:0, так как в первом матче команды сыграли вничью со счётом 2:2. После 17 туров донской клуб занимает в таблице РПЛ седьмое место.

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