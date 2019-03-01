Романцев, Симонян и Мирзоян посетили тренировку «Спартака»

«Спартак» продолжает готовиться к первому матчу второй части сезона с «Краснодаром» (3 марта). Сегодня, 1 марта, утром посмотреть тренировку и пообщаться с нынешним поколением спартаковцев приехали заслуженные ветераны клуба — шестикратный чемпион страны с красно-белыми (четыре раза как игрок и дважды как тренер) Никита Симонян, 10-кратный чемпион (один раз как игрок и девять как тренер) Олег Романцев, чемпион СССР 1979 года Александр Мирзоян.



«Легенды «Спартака» вспоминали, как сами выходили на поле базы. С годами она, конечно, стала современнее, многое изменилось. Впрочем, о былых больших победах напоминают архивные фото и кадры видеохроники, которые нынешние спартаковцы ежедневно видят на многочисленных экранах в жилом корпусе Тарасовки. Симонян, Романцев и Мирзоян получили подарки от руководства клуба, а в ответ пожелали команде побед в ближайшее воскресенье и во всех последующих матчах», — говорится на официальном сайте клуба.

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