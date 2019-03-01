«Зенит» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»

Сегодня, 1 марта, футболисты «Зенита» отправились на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Об этом сообщила пресс-служба петербургской команды. Встреча состоится 2 марта на «Екатеринбург Арене» и начнётся в 11:30 по московскому времени.

После 17 туров подопечные Сергея Семака единолично лидируют в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 34 очка. «Урал» же с 22 баллами занимает девятую позицию.

Матч «Урал» — «Зенит» будет судить арбитр Виталий Мешков из Дмитрова. Ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Роман Сафьян (Москва). Инспектором матча назначен Сергей Французов из Москвы.

Турнирную таблицу РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».