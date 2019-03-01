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Матч «Динамо» – «Спартак» пройдёт на «Арене Химки»

Матч «Динамо» – «Спартак» пройдёт на «Арене Химки»
Футбол / РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги на своём официальном сайте огласило место проведения матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках. Как и планировалось, игра состоится 10 марта.

Ранее комиссия РПЛ признала неудовлетворительным состояние поля на новом домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена». Для проведения матча рассматривались несколько различных стадионов, но в итоге было решено сыграть в Химках.

После 17 туров «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (20) располагается на 12-й строчке. В 18-м туре красно-белые на своём поле сыграют с «Краснодаром». Бело-голубым предстоит выездная игра с «Уфой». Оба матча пройдут 3 марта.

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