Силкин: перенос игры на арену «Спартака» или в «Лужники» будет позором «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал недопуск поля «ВТБ-Арены» к матчу 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Отмена матча на «ВТБ-Арене» — какой-то нонсенс, ведь вокруг этого открытия был огромный ажиотаж. Я был на открытии хоккейной арены, это был праздник. Пришло огромное количество людей. Порой на футбольные матчи столько не собиралось.

Для меня факт переноса оказался неожиданностью. Ещё вчера ничего не предвещало беды. Факт неготовности газона говорит о том, что люди, которые давали заявление, это несерьёзные люди. Если теперь матч пройдёт в «Лужниках» или на домашней арене «Спартака», это будет позором для «Динамо». Я планировал посетить игру.

На стадион «Динамо» я пришёл пацаном и вырос как игрок, как тренер детский, юношеский, а впоследствии и как наставник первой команды. Стадион – это сердце общества «Динамо». Там всё родное было, а сейчас там ничего не осталось. Половина стадиона застроена непонятными зданиями», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.