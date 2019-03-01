Член комиссии РПЛ: в целом ситуация на «ВТБ Арене» и в Туле идентична

Член комиссии Российской Премьер-Лиги Владислав Лысенков рассказал о состоянии футбольных полей на московской «ВТБ Арене» и стадионе «Арсенал» в Туле. Ранее РПЛ запретила «Арсеналу» 2 марта сыграть дома с ЦСКА (18-й тур), а «Динамо» получило запрет на проведение 10 марта на новом стадионе матча со «Спартаком» (19-й тур).

«В целом ситуация идентична, просто на неё можно посмотреть с разных ракурсов. Где-то более симпатичная телевизионная картинка, но технические показатели вообще никак не дотягивают до нормы. А где-то картинка непритязательна, а показатели чуть лучше. От перестановки слагаемых сумма никаким образом не меняется. В совокупности и там и там есть проблемы.

Впрочем, надо отдать должное полю в Туле. Оно достаточно хорошо перезимовало. Корневая система сохранена, и, если дать газону какое-то время, природа поможет. Специалисты, которые там работают много лет, знают, что делать. Они вытянут этот газон, и он будет в достаточно хорошем состоянии. Потенциал для этого в Туле есть. На этом стадионе отсутствует крыша, что подразумевает лучшую обдуваемость и доступ солнечного света», — сказал Лысенков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.