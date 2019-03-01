Бывшего главу Конфедерации футбола Океании отстранили на 6,5 года

Бывший вице-президент ФИФА и руководитель Конференции футбола Океании Дэвид Чанг был отстранён на 6,5 года от футбола из-за финансовых махинаций, сообщает AP News.

Решение об отстранении бывшего высокопоставленного чиновника приняли в руководстве ФИФА. Чанга уличили в махинациях при строительстве спортивных объектов с бюджетом $ 20 млн. Комиссия ФИФА установила, что Чанг «принимал подарки», также был установлен конфликт интересов. Бывший чиновник заплатит штраф в размере $ 100 тыс.

Представитель Папуа — Новой Гвинеи покинул свой пост в прошлом году, когда комиссия ФИФА провела аудит строительства новой штаб-квартиры в Окленде (Новая Зеландия). После этого в ФИФА было принято решение заморозить финансирование строительства.